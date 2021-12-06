Рафик Загрутдинов рассказал о ходе отделочных работ в учебном корпусе школы в Кунцеве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Партизанская улица, 30к2 Карта всех событий

Отделочные работы в новом учебном корпусе на 400 мест на территории школы № 64 в районе Кунцево завершаются. Об этом 6 декабря сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительная готовность школы превышает 80 процентов. Ведется монтаж оборудования и благоустройство территории, — уточнил Загрутдинов.

Новый четырехэтажный корпус предназначен для учащихся с 8-го по 11-й классы. Он будет оборудован информационным табло и наглядной навигацией, чтобы облегчить школьникам передвижение по зданию.

Первый этаж корпуса займут вестибюль, комната охраны, гардеробные и медицинский блок. На втором этаже расположатся учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, а также помещения для группы свободного творчества. На третьем этаже оборудуют центр информации, учебные кабинеты, технический центр актового зала. Четвертый этаж отведут под специализированные кабинеты и зоны отдыха.

Само здание будет оснащено современным оборудованием для обучения и воспитания детей. Помещения оборудуют всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан. Территория вокруг корпуса будет озеленена и облагорожена.

В прошедшую пятницу, 3 декабря, Рафик Загрутдинов сообщил, что жилой дом по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Зюзино на юго-западе Москвы.