Ученые назвали фрукт, способный омолодить организм

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Употребление винограда позволит омолодить организм, снизить уровень холестерина в крови, а также уменьшить риск возникновения раковых заболеваний.

В составе косточек ягоды в большом количестве содержатся натуральные масла и витамины групп А, Е и К, которые помогут организму омолодиться. Поэтому специалисты рекомендуют есть виноград вместе с косточками.

Виноград также содержит природный эстроген ресвератол и большое количество фенолов. Эти вещества снижают уровень холестерина в крови и могут уменьшить риск возникновения онкологии, передает портал «МедикФорум».

До этого ученые из университета в Нью-Йорке рассказали, что употребление лука и чеснока значительно снижает риск возникновения рака молочной железы. Они сравнили возникновение злокачественных опухолей в груди у жительниц острова Пуэрто-Рико и материковой части США. В первом случае опухоли возникали на 67 процентов реже. Это связано с тем, что жительницы острова регулярно употребляют в пищу соус софрито, который, в основном, состоит из лука и чеснока.