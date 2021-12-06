Крупный комбинат начал выпускать соки для молочных кухонь столицы

23 января 2015Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии новой линии по производству соков на Очаковском пиво-безалкогольном комбинате. / Фото: «Вечерняя Москва»

В рамках офсетного контракта с правительством Москвы Лианозовских молочный комбинат начал производство соков для молочных кухонь столицы. Об этом 6 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего компания, в состав которой входят два столичных молокозавода, вложит в расширение производства более двух миллиардов рублей.

— Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города, — отметил Ефимов.

Он также уточнил, что в течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 миллиардов рублей. Планируется закупать соки различных наименований и детское питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси.

Отмечается, что офсетный контракт между предприятием и городом был заключен в 2020 году. Помимо офсетного контракта активной модернизации предприятия способствует статус промышленного комплекса города Москвы, полученный компанией в 2015 году. Этот статус обеспечивает налоговые льготы и позволяет направлять дополнительные финансовые средства на развитие.

— С 2017 года город заключил пять офсетных контрактов, в рамках которых Москва уже получает либо в скором времени начнет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания. В рамках трех договоренностей город будет обеспечен препаратами для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний, — передает слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова официальный портал мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что объем промышленного производства в Москве вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, рост показывает и производство электрооборудования — 83 процента. Также на 73,5 процента увеличилось производство древесины и производство деревянных изделий.