Байдена уличили в невыполнении главного предвыборного обещания

Фото: Whitehouse

Перед выборами действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что на посту лидера государства он будет делать все, чтобы «сдерживать Россию». Однако он не выполнил данное обещание. Об этом заявили в зарубежном издании The Wall Street Journal в понедельник, 6 декабря.

Уточняется, что нынешний президент США не справляется с защитой национальных интересов страны.

Журналисты отметили, что главные конкуренты Соединенных Штатов — это Россия, Китай и Иран, которые в настоящий момент не воспринимают всерьез Байдена.

— Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, — написали авторы.

По их мнению, рост цен на энергоносители увеличивает потенциал президента РФ Владимира Путина и Ирана.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.