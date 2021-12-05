Белый дом подтвердил, что разговор Байдена и Путина пройдет 7 декабря

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

— Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, — следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Также она добавила, что Байден подчеркнет обеспокоенность Соединенных Штатов российской военной активностью на границе с Украиной, передает РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора с российским коллегой. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», которые были упомянуты в сообщении МИД РФ.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России с США с «олимпийским спокойствием».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласовали.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.