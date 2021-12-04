Байден заявил, что не признает российские «красные линии» по Украине

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 4 декабря, сообщил об ожиданиях от предстоящего разговора с коллегой Владимиром Путиным. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», которые были упомянуты в сообщении МИД РФ.

Американский лидер сказал, что рассчитывает на долгий разговор с президентом России.

— Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос, — сообщил Байден.

Также он подчеркнул, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом глава США отреагировал на последнее заявление российского МИД, где говорилось, что для РФ «красной линией» является вступление Украины в НАТО.

Байден добавил, что подготовил конкретные предложения для Путина, но не стал вдаваться в подробности, сообщает агентство Reuters.

Псаки ответила на заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО. Она заявила, что решение о вступлении какой-либо страны в НАТО принимают государства, которые входят в альянс, а не Россия.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России с США с «олимпийским спокойствием».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласовали.

До этого в СМИ появилась информация, что встреча российского лидера и его американского коллеги может пройти уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.