Псаки ответила на заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО

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Решение о членстве той или иной страны в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Об этом заявила в пятницу, 3 декабря, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО.

— Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия. Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором. И это не Соединенные Штаты, — сказала она, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Он подчеркнул, что Кремль будет настаивать в диалоге с США и его союзниками «на выработке конкретных договоренностей», которые исключат любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. Путин уточнил, что ему «нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».

3 декабря глава МИД Норвегии выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ. Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство выступает против передвижений союзников страны по НАТО возле границ России и планирует их ограничить. По ее словам, для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих районах, но «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов».