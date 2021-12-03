Глава МИД Норвегии выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ

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Глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство выступает против передвижений союзников страны по НАТО возле границ России и планирует их ограничить.

По ее словам, для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих районах, но «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов».

Витфельдт сообщила, что обсудит данный вопрос с Великобританией и Соединенными Штатами, так как «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно». Также она отметила, что в настоящее время присутствие американских вооруженных сил в районе около границы с РФ не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи», сообщает издание VG.

Президенты Литвы, Украины и Польши призвали к ужесточению санкций против РФ. Документ по итогам встречи в четверг, 2 декабря, в формате онлайн приняли президенты трех стран. Санкции предлагается ужесточить на основании приписываемой России «агрессии в отношении Украины». Также президенты снова призвали РФ к «деэскалации путем отвода войск от украинской границы».

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России «небывалые санкции» из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

2 декабря глава Госдепа Энтони Блинкен призвал Россию снизить «напряженность» около границ Украины. Москва хорошо осознает «последствия агрессии против Киева», заключил он.

13 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Российской Федерацией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не планирует ни на кого нападать и не имеет никаких агрессивных намерений. Все заявления об обратном являются неверными.