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Песков рассказал об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины

Полина Долганова

Политика
Песков рассказал об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины
Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует ни на кого нападать, а также не имеет никаких агрессивных намерений. Все заявления об обратном являются неверными. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— И совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также добавил, что Украина, вероятно, планирует агрессивные действия против Донбасса, а не Россия планирует их против Украины.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине и лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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