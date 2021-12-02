Блинкен призвал Россию отвести войска от границ Украины

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Россия должна снизить напряженность около границ Украины. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря.

— Сейчас на России лежит ответственность за деэскалацию нынешней напряженности посредством снижения концентрации войск, их возвращения в места постоянной дислокации, недопущения дальнейшего запугивания Украины и попыток дестабилизировать ее, — рассказал дипломат.

Москва хорошо осознает последствия агрессии против Киева, приводит слова Блинкена РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.