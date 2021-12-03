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Президенты Литвы, Украины и Польши призвали к ужесточению санкций против РФ

Юлия Курганова

Политика
Президенты Литвы, Украины и Польши призвали к ужесточению санкций против РФ
Фото: facebook.com/nausedagitanas

Лидеры Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором призвали к ужесточению санкций против Российской Федерации. Документ по итогам встречи в четверг, 2 декабря, в формате онлайн приняли президенты трех стран, сообщила пресс-служба литовского лидера.

Санкции предлагается ужесточить на основании приписываемой России «агрессии в отношении Украины». Также президенты снова призвали РФ к «деэскалации путем отвода войск от украинской границы».

Они в очередной раз выразили озабоченность по поводу газопровода «Северный поток — 2», заявив, что будут вместе противодействовать России, которая якобы использует энергетику в качестве средства геополитического влияния, и противиться монополизации европейского рынка газа, сообщает ТАСС.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

2 декабря глава Госдепа Энтони Блинкен призвал Россию снизить напряженность около границ Украины. Москва хорошо осознает последствия агрессии против Киева, заключил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не планирует ни на кого нападать и не имеет никаких агрессивных намерений. Все заявления об обратном являются неверными.

13 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Российской Федерацией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

Также российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

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