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СМИ: Названа возможная дата переговоров Путина и Байдена

Полина Долганова

Общество
СМИ: Названа возможная дата переговоров Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться уже 7 декабря. Об этом в пятницу, 3 декабря, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом, по данным издания, окончательная дата встречи политиков еще не согласована.

Уточняется, что переговоры лидеров, вероятно, пройдут в формате видео-конференции.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что дата новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока остается неизвестной.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

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