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Псаки рассказала о планах на новую встречу Путина и Байдена

Виктория Храменкова

Политика
Псаки рассказала о планах на новую встречу Путина и Байдена
Фото: whitehouse

Дата новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока что остается неизвестной. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На данный момент нечего сообщить о планах насчет встречи лидеров двух стран, отметила Псаки. Однако она подчеркнула, что у Вашингтона остаются серьезные обеспокоенности насчет активности российских военных у границ с Украиной.

Джен Псаки призывала Россию к деэскалации и сказала, что этот вопрос будет подниматься и в ходе контактов с российскими представителями, пишет РИА Новости.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

24 октября Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

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