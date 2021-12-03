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Песков прокомментировал вероятность переговоров Путина и Байдена 7 декабря

Полина Долганова

Общество
Песков прокомментировал вероятность переговоров Путина и Байдена 7 декабря
Фото: Администрация президента РФ

Дата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована. В настоящее время рассматриваются разные варианты, включая и 7 декабря. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат — речь идет о видеоконференцсвязи. Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков уточнил, что с российской и американской стороны предлагаются разные даты, подходящие для переговоров, однако эти предложения пока «не синхронизированы».

До этого в СМИ появилась информация, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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