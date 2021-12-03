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Ушаков заявил об «олимпийском спокойствии» Москвы перед встречей Путина и Байдена

Анастасия Колоскова

Политика
Ушаков заявил об «олимпийском спокойствии» Москвы перед встречей Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Российская сторона относится к предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом с «олимпийским спокойствием». Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

— Спокойно, и я бы сказал, с олимпийским спокойствием прорабатываем этот контакт, не торопим американцев — когда вам удобно, пожалуйста, мы готовы его провести, и сейчас мы уже близки к тому, чтобы согласовать удобное для обеих сторон время, — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Он отметил, что эти переговоры важны, в том числе, и для США, которые должны это понимать.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные варианты, включая и 7 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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