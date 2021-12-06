Росавиация проведет расследование по факту обледенения самолета S7

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По факту экстренной посадки и обледенения самолета авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск, проведут расследование. Такое поручение дал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

— Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании «Сибирь», — заявили в ведомстве в понедельник, 6 декабря.

Расследованием дела займется Центральный аппарат Росавиации. Специалисты проверят эффективность противообледенительной подготовки воздушного судна.

Председателем комиссии по данной ситуации назначен начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов.

Нерадько подчеркнул, что в ходе анализа случившегося эксперты математически смоделируют произошедший инцидент, а также изучат взятые с поверхности самолета образцы противообледенительной жидкости.

— Специалистами ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома Магадан в момент инцидента, — передает РИА Новости.

Самолет Магадан — Новосибирск совершил внештатную посадку в Иркутске 3 декабря. В пресс-службе иркутского аэропорта причиной инцидента назвали поломку электроники. Известно, что на борту воздушного судна находились 199 человек. Их разместили в стерильной зоне на время решения вопроса об отправке в Новосибирск. Позднее авиакомпания S7 прокомментировала экстренную посадку самолета.