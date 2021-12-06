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Кардиохирург Бокерия рассказал, какие проблемы с сердцем вызывает коронавирус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кардиохирург Бокерия рассказал, какие проблемы с сердцем вызывает коронавирус
Фото: Скриншот видео YouTube «Телеканал Звезда»

Главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия рассказал о том, как коронавирусная инфекция может провоцировать проблемы с сердцем.

По словам врача, при поражении легких, особенно у людей старшего возраста, в организм поступает малое количество кислорода. Это приводит к появлению аритмии.

При этом, поскольку нет конкретного очага для аритмии, возникают так называемые макрориентри — большие круги повторного входа, которые приводят к развитию мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий.

Врач призвал всех россиян к своевременной вакцинации и отметил, что в период пандемии коронавируса не нужно поддаваться паническим настроениям.

— Самое страшное в это время — это паника, — сказал он в комментарии «Царьграду».

До этого Лео Бокерия заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции демонстрируют хорошие результаты. В то же время темпы вакцинации в России он назвал недостаточными для того, чтобы остановить пандемию и эффективно бороться с распространением вируса.

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