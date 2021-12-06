«Я лютовала»: Алла Духова назвала сумму самого крупного штрафа в «Тодесе»

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Хореограф, основательница шоу-балета «Тодес» Алла Духова рассказала, какой максимальный штраф получали ее танцоры и по какой причине.

Самый крупный штраф получили артисты, которые работали в составе танцевального коллектива еще в советские годы.

— Я лютовала. Мне нужно было дисциплинировать коллектив, потому что это были уличные танцоры из Питера, которые не хотели заниматься классикой. Один раз одну девочку музыканты решили согреть и налили ей коньяку. И случился перебор, а у нас сухой закон. Она во время работы на стадионе с Софией Ротару то на одно колено присядет не там, где нужно, то на второе. Я ей говорю: «Иди-ка сюда, зайка!». И чувствую запах, — рассказала Алла Духова в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Хореограф добавила, что она оштрафовала артистку на половину зарплаты гастрольного тура.

— Она была оштрафована на половину зарплаты, то есть на 140 концертов. Это было советское время… Где-то 500 рублей, — рассказала руководитель коллектива.

До этого Алла Духова вспомнила о том, как складывались ее отношения с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, которая занималась в «Тодесе» в детстве.