Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я лютовала»: Алла Духова назвала сумму самого крупного штрафа в «Тодесе»

Анна Михалюк

Общество
«Я лютовала»: Алла Духова назвала сумму самого крупного штрафа в «Тодесе»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Хореограф, основательница шоу-балета «Тодес» Алла Духова рассказала, какой максимальный штраф получали ее танцоры и по какой причине.

Самый крупный штраф получили артисты, которые работали в составе танцевального коллектива еще в советские годы.

— Я лютовала. Мне нужно было дисциплинировать коллектив, потому что это были уличные танцоры из Питера, которые не хотели заниматься классикой. Один раз одну девочку музыканты решили согреть и налили ей коньяку. И случился перебор, а у нас сухой закон. Она во время работы на стадионе с Софией Ротару то на одно колено присядет не там, где нужно, то на второе. Я ей говорю: «Иди-ка сюда, зайка!». И чувствую запах, — рассказала Алла Духова в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Хореограф добавила, что она оштрафовала артистку на половину зарплаты гастрольного тура.

— Она была оштрафована на половину зарплаты, то есть на 140 концертов. Это было советское время… Где-то 500 рублей, — рассказала руководитель коллектива.

До этого Алла Духова вспомнила о том, как складывались ее отношения с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, которая занималась в «Тодесе» в детстве.

Читайте также:
Штрафы Алла Духова Танцы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте