«Его нельзя сдержать»: Байдену дали советы перед беседой с Путиным

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден должен не «играть мускулами» во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит в понедельник, 6 декабря.

По его словам, американскому президенту не стоит демонстрировать военную мощь.

— Его (Путина — прим. «ВМ») нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе, — сказал Смит.

Он отметил, что Штаты должны показать РФ, что их поддерживают многие союзники, которые готовы настоять на том, чтобы Москва «заплатила экономическую цену и значительную».

При этом потенциальными действенными методами сдерживания Смит назвал предоставление военной помощи Украине и риск введения санкционных мер.

Однако военная угроза может «подтолкнуть» российскую сторону на агрессию или «дать ей предлог» для этого, уточнил Смит.

Также политик подчеркнул, что американский народ опасается войны с Россией.

— Путин знает, что не только я, но и американский народ этого не хочет, — цитирует его слова РИА Новости.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.