В Госдуме назвали «точку невозврата» в конфликте с Украиной

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Своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, Штаты хотят еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он отметил, что США еще со времен холодной войны «постоянно обвиняют РФ в агрессивных намерениях». По его словам, подобная политика имеет несколько целей. Во-первых, подобные заявления ухудшают отношения России с другими государствами, а США увеличивают число союзников. Кроме того, это дает возможность США передвинуть свою военную инфраструктуру ближе к границам нашей страны.

Парламентарий добавил, что Россия сможет начать военные действия против Украины только в случае нападения на ее территорию.

— Говорить об этом сейчас безответственно. Но точкой невозврата будет нападение на Россию, — пояснил Никонов в комментарии НСН.

Ранее в СМИ появились сообщения, что США пытались убедить Европу поверить во «вторжение» Москвы на Украину. Вашингтон для этого предоставил странам ЕС и НАТО разведданные о якобы имеющем место скоплении российских войск возле украинских границ. Сообщается, что страны ЕС с недоверием отнеслись к информации со стороны США, передает ФАН.

До этого в Европарламенте призвали закрыть «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину.