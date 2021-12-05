Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Европарламенте призвали закрыть «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину

Евгений Белоусов

В мире
В Европарламенте призвали закрыть «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза Баварии Манфред Вебер призвал закрыть проект газопровода« Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину. Об этом 5 декабря сообщил Die Zeit.

По его словам, НАТО должно дать понять России, что «действия против Украины будут дорого стоить».

— Если Россия применит оружие, то газопроводу «Северный поток — 2» конец, — передает слова Вебера Die Zeit.

До этого, 1 ноября, глава украинской компании «Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивают шансы войны между Россией и Украиной.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нелогичны. о ее словам, игнорирование Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении «Северного потока — 2» может привести к потере суверенитета.

Читайте также:
Европарламент Северный поток — 2 Украина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте