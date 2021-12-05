В Европарламенте призвали закрыть «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину

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Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза Баварии Манфред Вебер призвал закрыть проект газопровода« Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину. Об этом 5 декабря сообщил Die Zeit.

По его словам, НАТО должно дать понять России, что «действия против Украины будут дорого стоить».

— Если Россия применит оружие, то газопроводу «Северный поток — 2» конец, — передает слова Вебера Die Zeit.

До этого, 1 ноября, глава украинской компании «Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивают шансы войны между Россией и Украиной.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нелогичны. о ее словам, игнорирование Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении «Северного потока — 2» может привести к потере суверенитета.