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США вводят санкции против судов и компании в связи с «Северным потоком — 2»

Виктория Храменкова

Политика
США вводят санкции против судов и компании в связи с «Северным потоком — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

США вводят санкции против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся против двух судов и одной компании, связанной с Россией. Об этом во вторник, 22 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Отмечается, что «Марлин» является судном снабжения и ходит под российским флагом, передает РИА Новости данные сайта Marinetraffic.

США вводят санкции против судов и компании в связи с «Северным потоком — 2» Северный поток-2

Отмечается, что Блинкен не назвал второе судно, на которое будут наложены санкции.

22 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является заслугой Украины. По словам министра, Киев, ЕС и Еврокомиссия продолжат требовать, чтобы трубопровод «подчинился» нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

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