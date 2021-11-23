США вводят санкции против судов и компании в связи с «Северным потоком — 2»
США вводят санкции против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся против двух судов и одной компании, связанной с Россией. Об этом во вторник, 22 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.
Отмечается, что «Марлин» является судном снабжения и ходит под российским флагом, передает РИА Новости данные сайта Marinetraffic.
Отмечается, что Блинкен не назвал второе судно, на которое будут наложены санкции.
22 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является заслугой Украины. По словам министра, Киев, ЕС и Еврокомиссия продолжат требовать, чтобы трубопровод «подчинился» нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.
13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.