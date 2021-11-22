В Киеве заявили, что считают задержку запуска «Северного потока — 2» заслугой Украины

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является заслугой Украины. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

— «Северный поток — 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта, — сказал глава министерства в эфире телеканала «Украина 24».

По словам министра, Киев, ЕС и Еврокомиссия продолжат требовать, чтобы трубопровод «подчинился» нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Северный поток-2

Накануне в издании «РБК-Украина» написали, что отопительный сезон на Украине может быть под угрозой. Данную «уловку» по «Северному потоку — 2» может использовать Газпром. Создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG позволит сделать так, что газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона.

До этого обозреватель Леонид Бершидский сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть уничтожен, если Россия «вторгнется» на Украину. «Полномасштабное вторжение» России на территорию Украины может привести к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом. После этого произойдет уничтожение «Северного потока — 2», считает эксперт.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

17 ноября член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором может задерживаться по политическим причинам. Он отметил, что регулятор, вероятно, намерен дождаться формирования нового правительства в ФРГ и тогда уже решать вопрос с сертификацией. Брайнингер уверен, что от запуска газопровода в стране не откажутся, потому что в ней есть «значительные силы», которые заинтересованы в скорейшем запуске «Северного потока — 2».