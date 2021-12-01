«Трагикомедийный сюжет»: Матвиенко назвала нелогичными возможные санкции против «СП-2»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нелогичны, заявила 1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, игнорирование Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении «Северного потока — 2» может привести к потере суверенитета.

— Постоянные попытки США противодействовать «Северному потоку — 2» — это уже трагикомедийный сюжет, — добавила Матвиенко.

Она также отметила, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа. Но гарантировать их в суровое зимнее время может только «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко во вторник, 30 ноября, сообщил, что нет «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа. По словам Витренко, в настоящее время никаких переговоров по этой теме с российской стороной не ведется. Он также выразил сожаление по поводу того, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» не дает Украине возможности приостановить данный процесс.