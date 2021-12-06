Педиатр Левадная рассказала, как распознать коронавирус у ребенка

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Педиатр и неонатолог Анна Левадная сообщила, что у детей симптомы коронавируса могут быть похожи на симптомы гриппа или стандартных ОРВИ. При этом болезнь может протекать как без ярко выраженных симптомов, так и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Если это дети раннего возраста, то у них при коронавирусе, как правило, неспецифические симптомы — температура и озноб. По мере взросления детей мы видим более характерную для взрослых клиническую картину, в том числе температуру, кашель, боль в горле, слабость, диарею, боль в мышцах, — рассказала педиатр в комментарии «360».

Она добавила, что не стоит ждать, когда у ребенка пропадет обоняние или вкус. Подобные симптомы у маленьких пациентов появляются всего у одного процента зараженных, а у ребят от десяти до девятнадцати лет — в десяти процентах случаев.

При первом подозрении на коронавирус стоит обратиться к врачам — они смогут поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, проведя специальный тест, который покажет наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

До этого врач Рабият Зайниддинова назвала предпочтительные формы вакцин для детей.