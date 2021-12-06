«Она уже потрясывается»: Алла Духова прокомментировала танцы Мадонны

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Руководитель шоу-балета «Тодес» Алла Духова высказала мнение о танцах 63-летней Мадонны.

В ходе интервью для YouTube-канала Ксении Собчак ведущая отметила, что западные звезды и, в частности, Мадонна до сих пор активно танцуют во время своих выступлений, тогда как отечественные представители поп-культуры ведут себя на сцене куда скромнее. Хореограф на это ответила, что артистка уже не так органично выглядит на сцене, выступая наравне с танцорами.

— Немножечко с координацией у нее проблемы. Она потрясывается уже. Это видно, это факт! — сказала Духова.

При этом назвать российских исполнителей, которые были бы так же активны на сцене, как Мадонна или Дженнифер Лопес, в возрасте после 50 хореограф не смогла:

— А кто у нас и в молодости особо танцевал? Никто и не танцевал. Так сложилось у нас.

Артисты балета «Тодес» поддержали мнение руководителя и отметили, что танцы Мадонны уже смотрятся странно.

Ранее Духова назвала максимальный размер штрафа, который получила артистка ее балета за нарушение дисциплины.