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Москвичи решили, как благоустроить улицы возле нового здания Музея транспорта

Евгений Белоусов

Город
Москвичи решили, как благоустроить улицы возле нового здания Музея транспорта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Завершилось голосование в проекте «Активный гражданин», посвященное благоустройству территории возле нового здания Музея транспорта Москвы. В голосовании приняли участие 169 868 человек.

Участникам «Активного гражданина» предлагалось выбрать дизайн малых архитектурных форм и опор освещения, определить, какие растения стоит высадить на улицах, а также поделиться мнением об организации парковочного пространства.

Больше всего респондентов, 84 процента, предложили озеленить территорию — высадить дополнительные растения вдоль улиц. Кроме того, 35 процентов проголосовавших высказались за высадку кустов сирени. На улицах рядом с музеем будут оборудованы дополнительные парковочные места, согласно решению 38 процентов участников проекта.

По решению 42 процентов голосовавших, тротуары на территории музей вымостят гранитными плитами. Сквер на Новорязанской улице напротив музея украсит пергола — круглая архитектурная конструкция. 72 процента «активных граждан» решили, что она должна быть с вертикальным озеленением и скамейками, говорится на официальном портале мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, сообщалось, что пользователи портала «Активный гражданин» определят самый удобный пункт приема новогодних елок в Москве в рамках экологической акции «Елочный круговорот». Также в рамках голосования неравнодушные жители столицы поразмышляют, какое дерево лучше — искусственное или настоящее.

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