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Синоптик сообщила, что рекордные питерские морозы не доберутся до Москвы

Ирина Игнатенко

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Синоптик сообщила, что рекордные питерские морозы не доберутся до Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рекордные морозы, зафиксированные в Санкт-Петербурге, не доберутся до Москвы, в столице в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она рассказала, что 6 декабря в Санкт-Петербурге похолодало почти до минус 21 градуса. В городе был обновлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Предыдущий был зафиксирован в 1893 году. Но москвичам не стоит опасаться подобных погодных условий.

— Сейчас зона самых сильных морозов охватывает районы севернее Москвы — в Вологодской, Костромской, Псковской и Ленинградской областях, — рассказала она в комментарии РИАМО.

По ее словам, в ближайшие дни в Москве ожидается повышение температуры. Так, 7 и 8 декабря потеплеет до 0 градусов. В дальнейшем ожидается похолодание. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

До этого климатологи предупредили о «самой суровой зиме» в России за последние 30 лет. По словам специалистов, циклоны все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений.

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