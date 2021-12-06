Столичные врачи вылечили от коронавируса 2753 пациента за сутки

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 2743 человека. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровел 1 792 971 пациент.

За последний день в городе выявили 3134 новых случая заболевания. Были госпитализированы 767 человек, а 91 пациент скончался.

Фото: Оперштаб Москвы

По состоянию на 6 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 560 человек, подытожили в оперштабе.

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями.