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Выставка «Опаленные фрески» откроется в Музее Толстого

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Опаленные фрески» откроется в Музее Толстого
Кадр из фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского
Россия, Москва, улица Спиридоновка, 2с1 Карта всех событий

Музей-квартира А. Н. Толстого представляет выставку «Опаленные фрески», приуроченную к 55-летию выхода кинофильма «Андрей Рублев».

Музей истории российской литературы занимается изучением творчества Арсения и Андрея Тарковских. Одним из интересных фактов истории создания кинокартины Тарковского «Андрей Рублев» является работа художника Юрия Гусева.

Посетители увидят произведения художника и декоратора Юрия Гусева, для которого важной вехой творческой биографии стала работа с Андреем Тарковским на картине «Андрей Рублев». Именно его руке принадлежат появляющиеся в фильме фрески и иконы.

Основной экспонат выставки — фреска «Богоматерь», которая появляется в фильме. Фреска чудом сохранилась после окончания съемок, когда многие элементы декораций сжигались на задворках «Мосфильма» за неимением площади для их хранения. История фрески представлена в короткометражном фильме.

Гости музея также смогут оценить и другие графические и живописные работы Юрия Гусева, относящиеся к «Рублевскому циклу», наброски и зарисовки художника, использовавшиеся при производстве фильма.

Выставка открыта с 9 декабря по 30 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

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