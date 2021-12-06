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«Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-лекцию о самозанятости для женщин

Евгений Белоусов

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«Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-лекцию о самозанятости для женщин
Фото: freepik.com
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Техноград Карта всех событий

В рамках проекта «Мама онлайн» в «Технограде» на ВДНХ 7 декабря пройдет онлайн-лекция «Я — самозанятая», на которой обсудят возможности для открытия собственного бизнеса и особенности построения карьеры для женщин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, самозанятость особенно востребована среди женщин с детьми, так как статус самозанятого позволяет молодым мамам получать доход, оставаясь дома с ребенком, и при этом пользоваться понятной схемой регистрации и налогообложения.

— Онлайн-конференция поможет участникам узнать о мерах поддержки города на старте бизнеса, грамотно распланировать свою предпринимательскую деятельность и добиться успеха, — отметил Фурсин.

Лекция пройдет с 10:00 до 15:30. На ней выступят специалист по женским стартапам Оксана Шарая, консультант по налогам Надежда Мировая, диджитал-дизайнер Александра Лынова и другие.

Так, например, Оксана Шарая расскажет молодым мамам об особенностях подхода к ведению бизнеса и поделится с ними советами, которые помогут самозанятым получать удовольствие от управления собственным проектом.

Алла Фадеева научит слушательниц создавать продающие тексты, определять целевую аудиторию и готовить информацию для публикаций. А Надежда Мировая расскажет об особенностях начисления и уплаты НДФЛ.

Подробнее с расписанием онлайн-лекции можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичный центр «Моя работа» подготовил онлайн-обучение для начинающих бизнесменов. В рамках занятий будущие предприниматели научатся работать с маркетплейсами, продвигать свой товар и правильно формулировать бизнес-идеи. Курс стартовал 2 декабря и пройдет до 24 декабря.

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