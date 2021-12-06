Киркоров предстанет перед судом за неуплату почти 100 штрафов ГИБДД

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На российского певца Филиппа Киркорова завели 90 административных дел за неуплату штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского суда.

По словам собеседника «ВМ», исполнитель не оплатил штрафы по 90 административным протоколам. После этого ГИБДД передала соответствующие материалы в суд.

— Поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов ГИБДД, в отношении Киркорова Филиппа по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок» — прим. «ВМ»). Судебные заседания назначены на 14 декабря, — заключил собеседник «ВМ».

Если певца признают виновным, то по каждому из протоколов ему грозит арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В прошлом году СМИ сообщали, что отца артиста Бедроса Киркорова объявили в розыск из-за восьми недоплаченных штрафов. В свое оправдание он заявил, что «это какая-то бодяга», так как машину он не водит.

В 2019 году стало известно, что у Филиппа Киркорова более 30 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Большая часть нарушений была зафиксирована в Московском регионе. Позже директор музыканта заявил, что все штрафы оплачены.