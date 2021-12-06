Винодел раскрыл простой способ отличить настоящее вино от подделки

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Россиянам доступен простой и быстрый способ проверки купленного вина на качество и безопасность для здоровья. О том, как отличить суррогат от настоящего напитка, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал потомственный крымский винодел Николай Донцов.

По его словам, разбираться в винах и отличать поддельный напиток от настоящего — дело крайне простое. По запаху у обычного россиянина выявить суррогат не получится, потому что напиток может иметь различные ароматы — от асфальта до мочи маленьких котят. Для такого определения нужно быть очень большим специалистом в виноделии. С выявлением подделки по цвету все так же сложно.

— Берете из-под пенициллина бутылочку, наливаете ваше вино качественное или некачественное и ставите ее на дно прозрачной емкости с водой, в стаканчик какой-нибудь. Поставили, и если вино будет в мензурке оставаться, это вино. Если оно раз — и растворилось, ушло, значит, это подделка. Это самый простой способ и быстрый, — подчеркнул Донцов.

Больше всего шампанского и игристых вин россияне потребляют в период новогодних праздников, рассказывал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По его словам, период зимних праздников среди представителей алкогольной индустрии считается «жарким сезоном»: с 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27 процентов годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше.

Эксперт уточнил, что в целом в период праздников жители России выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского.