Нутрициолог Дробышева рассказала о пользе редьки для женского и мужского здоровья

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Редька обладает множеством полезных свойств и способна благотворно повлиять как на женское, так и на мужское здоровье. Об этом сообщила нутрициолог Анна Дробышева.

— Редька — лечебный овощ. Он обладает антибактериальными свойствами, поэтому его нужно использовать в период заболеваний. Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Дробышева добавила, что овощ также полезен и для мужчин. Редька помогает повысить уровень гормона тестостерон, а также снять воспаление простаты.

Нутрициолог посоветовала добавлять редьку в салаты, которые можно заправить оливковым маслом и лимонным соком. По ее словам, овощ хорошо подойдет в качестве закуски к мясным блюдам.

Однако специалист предупредила, что редька противопоказана людям с болезнями ЖКТ, почек, а также пациентам, страдающим подагрой. От редьки также стоит отказаться беременным женщинам из-за содержащихся в ней эфирных масел, которые повышают тонус матки.

До этого ученые из университета в Нью-Йорке сообщили, что употребление лука и чеснока значительно снижает риск возникновения рака молочной железы.