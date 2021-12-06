Минстрой разъяснил новые правила о штрафах за остекление балконов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Штрафы за остекление балконов для граждан уже существовали ранее, теперь они распространяются и на юридических лиц, владеющих помещениями. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

— Ключевым отличием нового документа от действующих Правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений, — говорится на сайте ведомства.

Собственники помещений имеют право менять парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна, так как они относятся к личному имуществу. К общедомовому относятся балконные плиты. При этом внешнее остекление фасадов может регулироваться местным законодательством. Перед началом таких работ лучше ознакомиться с нормативными актами, принятыми в регионе проживания.

В российских регионах с марта 2022 года начнут штрафовать владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и обшивку сайдингом. О введении соответствующих мер сообщается в приказе Минстроя РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, зачем нужна такая мера, сократится ли число незаконных конструкций после вступления приказа в силу, а также выяснила, как переоборудовать этот участок дома, не нарушая закон.