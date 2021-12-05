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Застеклил — плати: зачем нужен штраф за несогласованные изменения балконов в жилых домах

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Застеклил — плати: зачем нужен штраф за несогласованные изменения балконов в жилых домах
Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

В российских регионах с марта 2022 года начнут штрафовать владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и обшивку сайдингом. О введение соответствующих мер сообщается в приказе Минстроя РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, зачем нужна такая мера, сократится ли число незаконных конструкций после вступления приказа в силу, а также выяснила, как переоборудовать этот участок дома, не нарушая закон.

Как рассказал «ВМ» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин, неоднозначная формулировка в предыдущих редакциях Минстроя о правилах пользования жилым помещением нередко становилась причиной судебных споров между коммунальщиками и владельцами. Проблема заключалась в том, что не было до конца понятно, что можно переоборудовать на балконах жилых помещений, а что нельзя. С введением нового приказа Минстроя ситуация станет более упорядоченной.

По его словам, ситуация с балконами и их обустройством не нова, особенно для Москвы, где эта мера уже применяется:

— Новое положение уточняет, что собственник обязан поддерживать жилое помещение в соответствии с техническим паспортом. Стало быть, эта норма направлена на борьбу с перепланировками и переустройствами самих квартир, которые не соответствуют техпаспорту. В то же время — это положение дает зеленый свет региональным властям учитывать свои местные правила касаемо переустройства балконов и лоджий, а также иных переделок. Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования.

В противном случае, как уточнил эксперт, придется раскошелиться на штраф и быть готовым демонтировать несанкционированную конструкцию.

Собеседник «ВМ» уточнил, что разрешительный порядок, скорее всего, будет применяться во всех случаях, когда речь будет идти о каких-либо переустройствах, даже немасштабных.

— Что касается тех балконов, которые уже «модернизированы», то по принципу права, любая новая норма, ужесточающая положение граждан, не имеет обратной силы. Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года.

Эксперт назвал нововведение необходимой мерой, поскольку оно позволит избежать нагромождений на зданиях, а также позволит избежать несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности:

— В определенных случаях такие обустройства могут приводить к опасным ситуациям при риске возникновения пожаров, при эвакуациях. Некоторые владельцы, возводящие конструкции без каких-либо согласований, нередко наносят вред соседям, строению в целом и технологичным решениям, которые были приняты при проектировании здания.

В заключение собеседник «ВМ» отметил, что многие жильцы не согласны с такими положениями, но, несмотря на это, выполнять их придется, так как при обнаружении нарушения коммунальщики зафиксируют этот факт и владельцу придет предписание.

В Москве соответствующая мера действует с 2011 года. Согласно постановлению столичного правительства от 25 октября 2011 г. № 508-ПП, горожане имеют право проводить остекление балконов, но только в том случае, если их конструкция не изменяет архитектурный облик здания.

В Московской области соответствующие меры были введены с 30 июня текущего года. В российских регионах новое положение вступит в силу в марте 2022 года.

По данным СМИ, с 1 марта 2022 года жителей России начнут штрафовать за самовольную модернизацию балконов. Согласно новым правилам, если планом дома остекление не предусмотрено, то для изменений необходимо будет брать специальное разрешение. В ином случае владельца квартиры ждет штраф (пять тысяч рублей) и демонтаж конструкции. При этом в случае нарушения противопожарных правил штраф может быть увеличен на 2,5 тысячи рублей.

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