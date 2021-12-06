Диетолог Гинзбург назвал продукты для здоровья желчного пузыря

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые необходимо включить в рацион для здоровья желчного пузыря.

От проблем, связанных с желчнокаменной болезнью, страдают многие люди в возрасте старше 35 лет, причем чаще этому недугу подвержены женщины.

— В большей степени камни в желчном пузыре образуются из холестерина, а провоцирует их жирная еда. При увеличении синтеза вероятность того, что холестерин будет выпадать в осадок, выше. Но есть и растворители этих жиров — фосфолипиды, — объяснил доктор в новом выпуске программы «О самом главном».

Чтобы расщеплять жиры, в свой рацион необходимо включить ряд продуктов. Первым доктор назвал яйца.

— Яйца — это чемпион по содержанию лецитина, который относится к фосфолипидам, которые запаковывают молекулы холестерина и препятствуют возникновению камней. Пять яиц в неделю — это норма, — рассказал врач.

Второй важный продукт — это кофе.

— Он стимулирует текучесть желчи. Один из плюсов кофе — он снижает аппетит. 3–4 чашки в день защищают человека от массы возрастных проблем, в том числе и от проблем с желчным пузырем.

Третий продукт — это тыква.

— Она богата пищевыми волокнами, которые снижают количество холестерина в желчи. Они улучшают ее текучесть, растворяющие свойства. В ней содержатся еще и флавоноиды, каротиноиды, которые защищают нашу печень. Волокнистые продукты должны быть в нашем рационе каждый день. Это хороший и сытный гарнир, — объясняет доктор.

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