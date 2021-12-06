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«Всякие наклонности в нем умерли»: Тарасова рассказала о борьбе Ягудина с алкоголизмом

Анастасия Колоскова

Общество
«Всякие наклонности в нем умерли»: Тарасова рассказала о борьбе Ягудина с алкоголизмом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как ее воспитанник Алексей Ягудин боролся с алкогольной зависимостью.

— Выпивал, не закусывал. Молодость да безответственность. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но это не перешло тот предел… Алкоголические всякие наклонности в нем умерли, — заявила Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам тренера, Ягудину удалось победить болезнь благодаря любимой работе.

Несколько дет назад олимпийский чемпион признался, что в молодости имел проблемы с алкоголем. Он рассказывал, что в борьбе с зависимостью ему помогла Татьяна Тарасова.

Тарасова тренировала фигуриста с 1998 года. Алексей Ягудин получил золотую медаль на Олимпийских играх в 2002 году. Он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

До этого Татьяна Тарасова признавалась, что жалеет, что так и не стала матерью. По ее словам, теперь говорить о ее нереализованном материнстве слишком поздно. Она добавила, что ее любовь достается ученикам.

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