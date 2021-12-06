Эксперты рассказали, когда в мире закончится дефицит электроники

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Дефицит полупроводников в мире закончится в 2022 году. Он стал причиной удорожания смартфонов и нехватки комплектующих. Об этом заявил генеральный директор компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Криштиано Амон.

По его словам, ситуация с недостаточными поставками перестала быть регулярной. Такие случаи происходят все реже, а в наступающем году и вовсе должны прекратиться, передает его слова южнокорейский портал The Elec.

Компания Qualcomm является одним из крупнейших поставщиков процессоров для смартфонов на базе операционной системы Android по всему миру. Ее услугами пользуются ведущие мировые бренды. Из-за перебоев с поставками снижалось количество выпущенных смартфонов, они становились дороже для покупателей.

До этого автоэксперты в беседе с «Вечерней Москвой» предупредили, что в ближайшие год–полтора российским водителям лучше не приобретать автомобиль. Отложить стоит покупку как новой, так и подержанной машины. Вторые дорожают из-за дефицита первых, и на рынке сейчас скопилось огромное количество проблемного автохлама. Если очень хочется оказаться за рулем, лучше брать авто в долгосрочную аренду.