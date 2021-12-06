День Героев Отечества отметят в столичном музее

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Музей Героев Советского Союза и России 11 декабря приглашает жителей и гостей города принять участие в празднике «День Героев Отечества».

Старт программе даст обзорная экскурсия по основной экспозиции «На встречу с героями». Экскурсанты вспомнят героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века.

Истории многих подвигов уместились в сухие строки наградных листов. Рассказ экскурсовода «оживит» обстоятельства. Вместе с первыми героями посетители вступят в поединок с Арктикой, с моряками-героями пройдут путь от Черного до Баренцева моря, совершат полеты с летчиками-испытателями.

Гостей ждет встреча с Героем Российской Федерации Евгением Черняевым, командиром глубоководного подводного аппарата «Мир-2». За время своей работы он совершил свыше четырех сотен погружений на глубоководных обитаемых аппаратах. Также посетители музея смогут встретиться с художником Германом Черемушкиным, чьи работы представлены на выставке «Бери шинель, пошли домой!». Мастер поделится воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которая выпала на его юные годы.

Юные москвичи на занятии «Оружие Героев» познакомятся с историей создания самых знаменитых образцов советского оружия времен Великой Отечественной войны — с винтовкой Мосина и пистолетом-пулеметом Шпагина.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.