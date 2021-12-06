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Мурашко заявил, что исследования детской вакцины от COVID-19 стартуют в начале 2022 года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Мурашко заявил, что исследования детской вакцины от COVID-19 стартуют в начале 2022 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от шести до 11-ти лет начнутся в начале следующего года. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 6 декабря.

— Исследования начнутся в начале следующего года, — сказал он.

Отмечается, что в конце ноября Центр имени Гамалеи подал документы на исследования лекарственного препарата от заболевания среди детей младше 12-ти лет., передает РИА Новости.

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24 ноября Миндзрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которую будут использовать для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» будет введена в гражданский оборот примерно через три недели после регистрации.

29 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса может начаться в России в конце декабря. По его словам, детскую вакцину от COVID-19 следует внести в национальный календарь прививок. При этом многое, если не все, зависит от родителей, заключил Гинцбург.

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