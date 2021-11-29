Центр Гамалеи назвал сроки начала вакцинации детей старше 12 лет

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Вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса может начаться в России в конце декабря. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 29 ноября.

— Вакцинация подростков 12–17 лет начнется в конце декабря. (Детей 6–11 лет — прим. «ВМ») дайте еще два месяца, по крайней мере, — рассказал представитель учреждения.

Детскую вакцину от COVID-19 следует внести в национальный календарь прививок, подчеркнул он. При этом многое, если не все, зависит от родителей, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».