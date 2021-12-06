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Учащиеся московских школ искусств вышли в финал международного конкурса «Щелкунчик»

Евгений Белоусов

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Учащиеся московских школ искусств вышли в финал международного конкурса «Щелкунчик»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Триумфальная площадь, 4 Карта всех событий

Учащиеся московских школ искусств прошли в финал XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который пройдет 6 декабря.

Финалисты конкурса сыграют с оркестром на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского. Им предстоит борьба за премию «Золотой Щелкунчик» в двух номинациях.

В номинации «Духовые и ударные инструменты» в финал вышел 14-летний ученик детской музыкальной школы имени А.Б. Гольденвейзера Семен Саломатников. Кроме него в финал вышли 13-летний гобоист Дмитрий Мелькумов из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных и 14-летний саксофонист Константин Синев из Академии джаза.

Также в номинации «Фортепиано» вышел в финал ученик Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена Глеб Семенов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 2 декабря, стало известно, что с 11 по 13 января 2022 года в Большом театре пройдут премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT. Главной премьерой вечера станет балет MCGREGOR+MUGLER. В центре программы — прима Большого Ольга Смирнова. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для нее.

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