Российские ученые создадут монокристаллы для точной диагностики рака

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Монокристаллы для более точного определения границ поражения тканей злокачественной опухолью рентгеновскими КТ-томографами разрабатывают ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Шанхайского института керамики Китайской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе ДВФУ. Первые итоги работы опубликовал журнал Crystal Growth & Design.

Согласно сообщению, ученым удалось отработать технологию синтеза и изготовить серию монокристаллов. Отмечается, что важность эксперимента заключается «в установлении эмиссии определенного катиона редкоземельного металла в полученных кристаллах при возбуждении рентгеновскими лучами, о чем ранее практически нигде не сообщалось».

— Сцинтилляторы подобного типа новые и являются предметом высокого научного интереса, так как возможно создание высокоактивных сцинтиллирующих детекторов для рентгеновских КТ-томографов. Такие датчики уникальны в диагностике онкологических заболеваний, когда требуется максимально точное определение границы зоны поражения тканей и степени интеграции опухоли в органы для проведения ультраточных хирургических операций, — приводит слова руководителя исследования, научного сотрудника ДВФУ Олега Шичалина РИА Новости.

Ученые отметили, для того чтобы доказать пользу этой стратегии, не потребуется много времени. По словам представителя ДВФУ Евгения Папынова, она продемонстрирована на примере совместной работы российских и китайских ученых «по разработке новейших типов сцинтилляторов на неорганической основе».

До этого ученые из Германии, Дании и Португалии обнаружили в организме человека ген, который посылает сигналы о том, что клетки слабы и не могут защищаться от вируса как следует.