Власти выдали разрешение на строительство филиала Эрмитажа в столице

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Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на постройку филиала Эрмитажа на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что разрешение действует до 12 марта 2023 года.

Филиал построят на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Строительство будет происходить под управлением Эрмитажа, а инвестором выступил ЛСР. Площадь пятиэтажного здания составит 12,1 тысячи квадратных метров. В филиале разместятся выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса на пятом этаже. Здание также будет оборудовано подземным паркингом.

— После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок музея искусств на весь период строительства, — цитирует ТАСС председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

До этого, 15 ноября, стало известно, что в рамках проекта застройки бывшей промзоны «ЗИЛ-ЮГ» построят два жилых корпуса переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Общая площадь зданий составит около 26 тысяч квадратных метров. Этажность обоих корпусов будет варьироваться от одного до 17 этажей. «Сердцем» всего проекта называют сеть урбан-вилл, шестиэтажных жилых комплексов.