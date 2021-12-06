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Застрявшую на балконе пенсионерку спустили на землю полицейские в Жуковском

Илья Ашуров

Происшествия
Застрявшую на балконе пенсионерку спустили на землю полицейские в Жуковском
Фото: Анна Быкова
Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

В подмосковном Жуковском сотрудники полиции спасли пенсионерку, которая вылезла с балкона и не смогла забраться обратно в квартиру. Видео происшествия снял один из очевидцев и выложил в Сеть.

На кадрах видно, как пенсионерка держится за фасад балкона, расположенного на втором этаже здания.

Для того чтобы помочь пожилой женщине, подогнали машину скорой помощи, на крышу которой забрался полицейский. Впоследствии пенсионерке помогли спуститься вниз.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

В начале ноября росгвардейцы потушили пожар в квартире пенсионерки на юге Москвы. Правоохранители увидели огонь на балконе многоквартирного дома на Бакинской улице во время патрулирования. Они вызвали спасателей, а затем поднялись к квартире, в которой произошло возгорание. Дверь росгвардейцам отворила разбуженная 82-летняя хозяйка. Правоохранители прошли к очагу возгорания и потушили пламя.

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