Неделя функциональной грамотности пройдет в подмосковных школах

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Открытые уроки, экскурсии и мастер-классы с представителями банков пройдут в школах Московской области в рамках недели функциональной грамотности, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Как отметила зампред областного правительства Ирина Каклюгина, во всех муниципалитетах региона пройдут мероприятия, направленные на повышение функциональной грамотности школьников.

Занятия проведут педагоги и специалисты методических служб Подмосковья, а также приглашенные узкопрофильные специалисты. Ребята смогут получить полезные знания, повысить финансовую грамотность. На уроках им дадут не только теоретическую информацию, но и предложат решить практические кейсы.

Также, по словам Каклюгиной, в школах пройдут мастер-классы с участием представителей банков, состоятся экскурсии в музеи и на предприятия Московской области. Запланированы обучающие сессии для педагогов по вопросам читательской, математической и естественно-научной грамотности.

До этого стало известно, что Москва вошла в топ‑5 регионов России по прохождению «Урока цифры».