Высадка деревьев стартовала в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства начали высадку деревьев в пойме реки Чермянки. Эти территории в будущем станут частью парка «Яуза». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 6 декабря.

Он отметил, что создание парковой территории вдоль реки Яузы — самый крупный проект благоустройства в городе. Общая площадь работ составит свыше 350 гектаров.

— Проект реализуется в несколько этапов, в результате будет создан самый протяженный экологический парк в Европе. В настоящее время ведем высадку деревьев-крупномеров, которые украсят новый парк и дополнят уже имеющиеся в нем зеленые насаждения, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что специалисты высадят более 1,1 тысячи деревьев до конца текущего года. Так, например, 429 деревьев появятся на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

— Приступили к высадке крупномерных деревьев на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, здесь запланирована высадка почти 700 деревьев. Преобладать будут красный дуб, декоративные яблони, ели, белые ивы. Возраст саженцев — от десяти до двадцати лет, — объяснил он.

Также заместитель мэра Москвы уточнил, что все растения легко адаптируются к различным городским условиям.

В настоящий момент специалисты завершили высадку более 6,5 тысячи кустарников, заключил Бирюков.

До этого заммэра столицы сообщил, что парк «Яуза» на северо-востоке города впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию.