Посвященное концепции сохранения Битцевского леса голосование завершилось в столице

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Пользователи портала «Активный гражданин» высказались по поводу создания рекреационных зон и спортивного кластера на территории Битцевского леса в Москве.

Всего в голосовании приняли участие почти 180 тысяч неравнодушных жителей столицы. Им предложили ответить на шесть вопросов на тему сохранения парковой зоны.

Так, 82 процента респондентов проголосовали за стратегию восстановления Битцевского леса.

При этом специалисты предложили создать здесь экологическое кольцо рекреационных зон. Эта новация позволит сделать территорию неприкосновенной и защищенной. 76 процентов горожан поддержали такую идею.

Также планируется создать локальные рекреационные центры для комфортного отдыха и семейных прогулок, отремонтировать дорожки и тропинки, обновить зоны для спортивной активности и игр, а также проложить экотропы. Почти 80 процентов опрошенных одобрили такое решение.

На территории Битцевского леса столичные власти запланировали возвести спортивный кластер с площадками для экстремальных видов спорта. Так, по данному предложению 70 процентов респондентов высказались положительно.

При этом специалисты направили на общественные обсуждения идею создания Ясеневой аллеи. Дорога будет соединять столичные районы Ясенево и Чертаново Южное. Около 75 процентов активных горожан проголосовали за такое решение.

Заключительным вопросом в голосовании стало соединение всех точек притяжения в Битцевском парке с помощью устройства спортивно-оздоровительного маршрута. Почти 80 процентов москвичей положительно оценили такую новацию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 декабря завершилось голосование в проекте «Активный гражданин», посвященное благоустройству территории возле нового здания столичного Музея транспорта. В голосовании приняли участие 169 868 человек.