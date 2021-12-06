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Безработица в Москве достигла допандемийного уровня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Безработица в Москве достигла допандемийного уровня
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Уровень безработицы в Москве сравнялся с показателями до пандемии COVID-19 и составил 0,52 процента. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова.

— Показатель уровня зарегистрированной безработицы сопоставим с доковидным периодом, что указывает на восстановление столичного рынка труда, — заявила Зяббарова.

Она также отметила, что уровень среднемесячной начисленной заработной платы в столице за январь–сентябрь 2021 года вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в Информационном центре правительства Москвы.

До этого, 16 ноября, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей.

1 декабря Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку. Закон предусматривает профицит бюджета в 2022 и 2023 годах в размере 1 процента и 0,2 процента ВВП соответственно, а в 2024 году — дефицит в размере 0,3 процента ВВП.

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